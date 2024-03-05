РФ и Китай в 2033–2035 годах могут разместить на Луне ядерную энергоустановку
16:12 05.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия и Китай рассматривают возможность в 2033–2035 годах доставить на Луну и установить на ее поверхности ядерную энергоустановку. Об этом заявил глава Роскосмоса Юрий Борисов.
«Сегодня серьезно рассматриваем проект где-то на рубеже 2033–2035 годов доставку и монтаж на лунной поверхности вместе с нашими китайскими коллегами энергетической установки», — сказал Борисов в ходе Всемирного фестиваля молодежи в Сириусе.
По его словам, такого рода миссию нужно будет выполнить в автоматическом режиме с применением робототехнических средств — технологические решения, необходимые для этого, практически готовы.
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