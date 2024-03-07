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Оппозиционер Шор заявил, что власти Молдавии готовятся арестовать главу Гагаузии

18:40 07.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Молдавский оппозиционер Илан Шор заявил, что главу Гагаузии Евгению Гуцул могут арестовать в аэропорту Кишинева, куда она в четверг должна вернуться со Всемирного фестиваля молодежи, который проходил с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус.

«Мы имеем инсайдерскую информацию, что они готовят арест Евгении Гуцул прямо в аэропорту», — сказал Шор в интервью телеканалу «Россия 24».

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