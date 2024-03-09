Надпись на дроне ВСУ раскрыла его цель

10:30 Источник: Lenta.ru

Один из дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ), сбитых над территорией России, направлялся в сторону Новолипецкого металлургического комбината. На это указывает надпись, сделанная маркером на крыле беспилотника, кадры сбитого БПЛА опубликовал эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин в своем Telegram-канале.

На фото видны лежащие в заснеженном поле обломки упавшего дрона. Неизвестный украинский военный написал на нем «Горячий привет Липецкому металлургическому комбинату» и пририсовал сердце. Рожин пояснил, что на снимках — сбитый БПЛА «Лють». Lenta.Ru