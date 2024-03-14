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Олимпийский комитет России никогда не пойдет по пути бойкота Олимпиады — Поздняков

14:32 14.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Олимпийский комитет России (ОКР) никогда не пойдет по пути бойкота Олимпийских игр, однако считает дискриминационными условия, выдвинутые россиянам для участия в Играх в Париже. Об этом журналистам заявил президент ОКР Станислав Поздняков.

«ОКР никогда не занимался бойкотом Олимпийских игр, мы как ОКР никогда не пойдем по пути бойкота. Мы всегда поддерживаем участие олимпийцев России в этих соревнованиях, но исключительно на недискриминационных, на равных условиях со спортсменами всего мира. К сожалению, Париж-2024 не может предоставить российским олимпийцам равные условия, в связи с этим возникает вопрос — почему такие несправедливые условия к российским спортсменам?» — сказал Поздняков.

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