Аудитория сервисов Сбера GigaChat и Kandinsky достигла 18 миллионов пользователей
18:37 14.03.2024
Совокупное количество пользователей нейросетей Сбера GigaChat и Kandinsky с момента релиза достигло 18 млн.
Сбер запустил GigaСhat еще весной 2023 года, а в сентябре открыл к ней доступ всем желающим. Искусственный интеллект (AI) может решать множество задач, например, поддерживать беседу, писать тексты, генерировать код и многое другое. А включение в ансамбль нейросети Kandinsky дает GigaChat навык создания изображений. Kandinsky понимает запросы из широкого списка более чем на 100 языках, пользователи могут создавать фотореалистичные изображения в неограниченном количестве, применяя самые разные стили.
Очень популярной у пользователей GigaChat оказалась функция создания уникальных открыток к праздникам на 14 февраля и 8 марта. За месяц 1,4 млн пользователей ВКонтакте создали более 2 млн открыток. Кроме того, сервис обрабатывал множество запросов о написании текстов, генерации изображений, тезисном пересказе. Всего за месяц GigaChat ВКонтакте обработал порядка 12 млн запросов.
«Мы очень рады, что наши AI-сервисы все более популярны у пользователей, – прокомментировал первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин. – Команды разработчиков Сбера активно трудятся над тем, чтобы решения становились еще лучше. Так, в самое ближайшее время мы выпустим новую версию нейросети Kandinsky. Она откроет перед пользователями еще больше возможностей для работы с изображениями и видео, и будет заметно лучше по качеству их генерации».
GigaChat бесплатно доступен всем пользователям через веб-версию, Telegram и «ВКонтакте». Также нейросетевая модель доступна во всех умных устройствах Sber и в мобильном приложении «Салют» на Android.
Оценить возможности нейросети Kandinsky можно на платформе fusionbrain.ai, в Telegram- и в VK-ботах, на сайте rudalle.ru. Модель работает в сервисе GigaChat, доступна в мобильных приложениях СберБанк Онлайн и Салют, а также на умных устройствах Sber по голосовой команде «Запусти художника». Сгенерировать анимацию и видеоролики можно на платформе fusionbrain.ai и в Telegram-боте.
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