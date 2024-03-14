0
0
146
НОВОСТИ

Аудитория сервисов Сбера GigaChat и Kandinsky достигла 18 миллионов пользователей

18:37 14.03.2024

Совокупное количество пользователей нейросетей Сбера GigaChat и Kandinsky с момента релиза достигло 18 млн.

Сбер запустил GigaСhat еще весной 2023 года, а в сентябре открыл к ней доступ всем желающим. Искусственный интеллект (AI) может решать множество задач, например, поддерживать беседу, писать тексты, генерировать код и многое другое. А включение в ансамбль нейросети Kandinsky дает GigaChat навык создания изображений. Kandinsky понимает запросы из широкого списка более чем на 100 языках, пользователи могут создавать фотореалистичные изображения в неограниченном количестве, применяя самые разные стили.

Очень популярной у пользователей GigaChat оказалась функция создания уникальных открыток к праздникам на 14 февраля и 8 марта. За месяц 1,4 млн пользователей ВКонтакте создали более 2 млн открыток. Кроме того, сервис обрабатывал множество запросов о написании текстов, генерации изображений, тезисном пересказе. Всего за месяц GigaChat ВКонтакте обработал порядка 12 млн запросов.

«Мы очень рады, что наши AI-сервисы все более популярны у пользователей, – прокомментировал первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин. – Команды разработчиков Сбера активно трудятся над тем, чтобы решения становились еще лучше. Так, в самое ближайшее время мы выпустим новую версию нейросети Kandinsky. Она откроет перед пользователями еще больше возможностей для работы с изображениями и видео, и будет заметно лучше по качеству их генерации».

GigaChat бесплатно доступен всем пользователям через веб-версию, Telegram и «ВКонтакте». Также нейросетевая модель доступна во всех умных устройствах Sber и в мобильном приложении «Салют» на Android.

Оценить возможности нейросети Kandinsky можно на платформе fusionbrain.ai, в Telegram- и в VK-ботах, на сайте rudalle.ru. Модель работает в сервисе GigaChat, доступна в мобильных приложениях СберБанк Онлайн и Салют, а также на умных устройствах Sber по голосовой команде «Запусти художника». Сгенерировать анимацию и видеоролики можно на платформе fusionbrain.ai и в Telegram-боте.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

19:43 14.03.2024
Прокуратура Москвы напомнила об уголовной ответственности за воспрепятствование выборам
0
51
19:28 14.03.2024
Сбер собирается открыть в России новые технохабы
0
82
18:50 14.03.2024
Третий старт прототипа марсианского корабля SpaceX Starship сочтен частично успешным
0
160
18:35 14.03.2024
На северо-востоке Японии в Фукусиме произошло змлетрясение
0
185
17:48 14.03.2024
МГИК: За препятствование выборам предусмотрена уголовная ответственность
0
237
17:40 14.03.2024
Цена нефти Brent на ICE превысила $85 за баррель
0
225
17:12 14.03.2024
Экономика РФ за январь выросла на 4,6% в годовом выражении — Путин
0
232
17:08 14.03.2024
Собянин доложил Путину о начале строительства московского участка ВСМ "Москва – Санкт-Петербург"
0
246
17:00 14.03.2024
Европарламент принял резолюцию с требованием к РФ вернуть Румынии ее золото
0
330
16:32 14.03.2024
Бундестаг ФРГ отклонил резолюцию о поставках ракет Taurus Украине
0
322

Возврат к списку