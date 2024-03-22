Российская экономика в I квартале 2024 года продолжила быстрый рост — ЦБ
15:12 22.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российская экономика, согласно оперативным данным, продолжает активный рост в первом квартале 2024 года. При этом отклонение российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста остается значительным, отмечается в пресс-релизе Банка России по итогам заседания совета директоров регулятора по ключевой ставке.
«Оперативные индикаторы указывают на то, что в I квартале 2024 года российская экономика продолжает быстро расти. Потребительская активность остается высокой на фоне существенного роста доходов населения и уверенных потребительских настроений. Данные опросов предприятий свидетельствуют о сохранении высокого инвестиционного спроса. Отклонение российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста остается значительным», — указали в ЦБ.
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