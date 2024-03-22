Украина в этом году получила только 10% от необходимой финансовой помощи — вице-премьер
17:32 22.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Международная финансовая помощь Украине с начала года составила только 10% от ее потребностей. Об этом заявила вице-премьер по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина на так называемом Киевском форуме безопасности.
«Я хочу обратить внимание, что ситуация уже сейчас очень плохая, — сказала она. — Только за прошлые два месяца мы получили 10% от запланированных финансовых средств, необходимых для выживания государства, а также не получили военную помощь, которая планировалась почти год в рамках формата „Рамштайн“ более чем 50 странами мира».
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