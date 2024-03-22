0
0
160
НОВОСТИ

Украина в этом году получила только 10% от необходимой финансовой помощи — вице-премьер

17:32 22.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Международная финансовая помощь Украине с начала года составила только 10% от ее потребностей. Об этом заявила вице-премьер по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина на так называемом Киевском форуме безопасности.

«Я хочу обратить внимание, что ситуация уже сейчас очень плохая, — сказала она. — Только за прошлые два месяца мы получили 10% от запланированных финансовых средств, необходимых для выживания государства, а также не получили военную помощь, которая планировалась почти год в рамках формата „Рамштайн“ более чем 50 странами мира».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

18:40 22.03.2024
В Роскосмосе подтвердили, что «Союз МС-25» будет лететь к МКС двое суток, а не три часа
0
63
18:00 22.03.2024
Израиль готов провести операцию в Рафахе даже без поддержки США — Нетаньяху
0
130
17:12 22.03.2024
Минтранс РФ поддерживает закрепление приоритетности перевозок топлива по железной дороге
0
191
17:00 22.03.2024
РФ и КНР наложили вето на американскую резолюцию СБ ООН по Газе
0
219
16:32 22.03.2024
Более 100 мигрантов попытались прорваться в США, сбив с ног бойцов Нацгвардии Техаса
0
277
16:12 22.03.2024
Снижение объемов поставок нефти из РФ не отразится на уровне жизни россиян — Силуанов
0
311
16:00 22.03.2024
Харьков полностью обесточен — мэр
0
338
15:32 22.03.2024
Два мощных взрыва прозвучало в военных частях Николаева — подполье
0
381
15:12 22.03.2024
Российская экономика в I квартале 2024 года продолжила быстрый рост — ЦБ
0
283
15:00 22.03.2024
США ищут варианты сохранить свое военное присутствие в Нигере — WP
0
303

Возврат к списку