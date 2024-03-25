Бербок и фон дер Ляйен ведут себя как 13-летние подростки — экс-глава МИД Австрии
11:00 25.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Глава МИД ФРГ Анналена Бербок и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ведут себя как 13-летние подростки, Европой правят «дети». Об этом сказала экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль в интервью гендиректору ТАСС Андрею Кондрашову в рамках работы над фильмом «Белград» телеканала «Россия-1».
«Я бы сказала, что сейчас бал правят подростки. Они не взрослые, независимо от их возраста, — сказала Кнайсль. — Хотя у госпожи Урсулы фон дер Ляйен больше подростковый подход — она не действует как взрослый зрелый человек, продумывающий все действия до самого конца и результата. Так что люди с циничными взглядами, возможно, были более полезными, потому что они продумывали свои действия и старались предвидеть, какую смогут извлечь выгоду, но сегодня подход стал невероятно эмоциональным, просто ребяческим».
«Анналена Бербок определенно является примером такого ребячества. Я называю их подростками, потому что они напоминают мне 13-летних подростков, которые хлопают дверью и запираются в своей комнате, отгораживаясь от окружающего мира, — отметила экс-глава МИД Австрии. — Они действительно как 13-летние, и это проблема. Поэтому, когда вы сегодня хотите поговорить с кем-то в Европе, у вас действительно возникает проблема с пониманием того, как выбрать партнера». По ее словам, «люди, подобные [бывшему президенту Франции] Жаку Шираку, истинные джентльмены и дамы, ушли».
«Так кто же ваш визави в сегодняшней Европе? И я боюсь, что реконструкция займет десятилетия, — отметила Кнайсль. — Я не из тех, кто говорит, что через несколько лет что-то изменится и мы сможем забыть об этой главе и открыть новую страницу. Я так не думаю, потому что вся политическая система в крупных европейских странах, таких как Франция и Германия, сломана. Именно [президент Франции] Эмманюэль Макрон разрушил политический ландшафт. <…> И на политическом ландшафте образовался вакуум».
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