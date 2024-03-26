Цены на уран за год выросли в 3-5 раз — Росатом

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Цены на природный уран в течение года выросли в 3-5 раз, сообщил первый заместитель гендиректора, директор блока по развитию и международному бизнесу Росатома Кирилл Комаров.

«Очень знаковым был год с точки зрения трендов на рынке ядерного топлива и всех ядерных материалов. Год показал, как, с одной стороны, сложна, с другой стороны, хрупка система, в которой мы живем, — сказал Комаров на форуме „Атомэкспо-2024“. — Цены в течение года подросли очень существенно».

Он отметил, что спотовые котировки составляли более $100 за фунт природного урана, а также «в районе $150-160 за единицу разделения обогащенного урана». «Это все рост в три-четыре-пять раз от тех цифр, которые были до этого», — подчеркнул Комаров.