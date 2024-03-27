Собянин: На помощь пострадавшим в "Крокус Сити Холле" пришла вся Москва
09:58 27.03.2024
Трагедия в концертном зале «Крокус Сити Холл» сплотила горожан, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, на помощь пострадавшим пришел весь город. Собянин поблагодарил всех, кто в эти тяжелые дни честно выполнял свой долг, проявил мужество, милосердие и сострадание.
Как сообщил глава города у себя в Telegram-канале, почти 400 пожарных и спасателей, более 140 единиц пожарной техники участвовали в ликвидации пожара в концертном зале. На месте теракта действовали 44 бригады скорых и три медицинских вертолета. Жизни спасения пострадавших спасали лучшие врачи столицы - более 100 сотрудников Московской скорой помощи и Центра медицины катастроф, более 700 врачей и медсестер.
Всего в больницы Москвы были направлены 94 человека. 34 уже выписаны и сейчас на лечении находятся 60 человек. По данным Собянина, количество пациентов в крайне тяжелом состоянии уменьшилось почти в три раза и ни один из поступивших в тяжелом состоянии не был потерян. Кроме того в постоянном контакте с семьями погибших и пострадавших находятся 110 cоциальных работников и более 150 психологов, в том числе те, кто прибыл из других регионов страны.
Собянин отметил и неравнодушие горожан. «Больше 7700 человек пришли, чтобы сдать для пострадавших донорскую кровь… Огромную помощь — пожертвованиями, материальными ресурсами, транспортом и даже списанием кредитов пострадавшим — оказал столичный бизнес. Свыше 215 млн рублей направили на помощь пострадавшим и семьям погибших московские рестораны и предприятия торговли. Больше 20 млн рублей сами москвичи направили на помощь пострадавшим и семьям погибших через городские благотворительные сервисы», - написал градоначальник. По словам Собянина, полная ликвидация последствий теракта займет некоторое время, а «помощь его жертвам станет нашей постоянной заботой».
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