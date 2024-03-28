В Николаеве на юге Украины горел объект промышленной инфраструктуры
11:05 28.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Возгорание произошло на территории объекта промышленной инфраструктуры в городе Николаеве на юге Украины. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава региональной администрации Виталий Ким.
«Произошло возгорание на территории объекта промышленной инфраструктуры, которое было оперативно ликвидировано пожарными», — написал он, уточнив, что это произошло накануне днем.
Накануне в области объявляли воздушную тревогу.
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