В Николаеве на юге Украины горел объект промышленной инфраструктуры

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Возгорание произошло на территории объекта промышленной инфраструктуры в городе Николаеве на юге Украины. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава региональной администрации Виталий Ким.

«Произошло возгорание на территории объекта промышленной инфраструктуры, которое было оперативно ликвидировано пожарными», — написал он, уточнив, что это произошло накануне днем.

Накануне в области объявляли воздушную тревогу.