Продавшие машину и сдавший квартиру исполнителям теракта в «Крокусе» знали об их планах

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Четверым фигурантам дела о теракте в «Крокус сити холле» вменяется пособничество террористам, так как они знали об их намерениях устроить теракт в Москве. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

«Исломов и два его сына, продавшие автомобиль „Рено“ террористам, как и Касимов, сдавший им квартиру, были осведомлены о намерениях Мирзоева, Рачабализоды, Фаридуни и Файзова совершить теракт, знали о его подготовке, способствовали им в этом. Дело же не в том, что они что-то продали», — сказал собеседник агентства. Он подтвердил, что автомобиль «Рено», на котором террористы приехали к «Крокус сити холлу», был продан за 250 тыс. рублей.