Продавшие машину и сдавший квартиру исполнителям теракта в «Крокусе» знали об их планах
15:32 28.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Четверым фигурантам дела о теракте в «Крокус сити холле» вменяется пособничество террористам, так как они знали об их намерениях устроить теракт в Москве. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.
«Исломов и два его сына, продавшие автомобиль „Рено“ террористам, как и Касимов, сдавший им квартиру, были осведомлены о намерениях Мирзоева, Рачабализоды, Фаридуни и Файзова совершить теракт, знали о его подготовке, способствовали им в этом. Дело же не в том, что они что-то продали», — сказал собеседник агентства. Он подтвердил, что автомобиль «Рено», на котором террористы приехали к «Крокус сити холлу», был продан за 250 тыс. рублей.
НОВОСТИ
- 16:35 28.03.2024
- В Сбере изучили расходы клиентов на благотворительность
- 16:32 28.03.2024
- Обвиняемый по делу о теракте в «Крокусе» Аминчон Исломов обжаловал свой арест
- 16:12 28.03.2024
- Конгресс США одобрил продажу Польше крылатых ракет — польское Минобороны
- 16:00 28.03.2024
- ВСУ потеряли еще один танк Abrams на авдеевском направлении
- 15:12 28.03.2024
- Половина импорта мяса в РФ приходится на Белоруссию
- 15:01 28.03.2024
- Собянин открыл новый путепровод на подъезде к аэропорту "Шереметьево"
- 15:00 28.03.2024
- МО КНР заявило, что вмешательство США создает нестабильность в Южно-Китайском море
- 14:32 28.03.2024
- Напавшие на «Крокус сити холл» находились в состоянии наркотического опьянения
- 14:12 28.03.2024
- Шойгу вручил «Золотую Звезду» Мордвичеву, командовавшему освобождением Авдеевки
- 14:00 28.03.2024
- Макрон является наиболее радикальным сторонником эскалации на Украине — Песков
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать