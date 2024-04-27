Тайвань сообщил о приближении к острову 22 летательных аппаратов КНР
10:00 27.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Армия Тайваня сообщила о полетах возле острова 22 летательных аппаратов Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Об этом говорится в заявлении оборонного ведомства острова.
Среди них были истребители Су-30, самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления KJ-500, а также беспилотные летательные аппараты. Как указало ведомство, 12 летательных аппаратов пересекли так называемую срединную линию Тайваньского пролива, которую на острове считают условной линией разграничения с материковым Китаем.
Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.
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