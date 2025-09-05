Венгрия открыто покупает нефть у РФ, а другие в ЕС приобретают ее тайно — Сийярто
16:00 05.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Будапешт открыто покупает российскую нефть, в то время как многие европейские страны приобретают ее обходными путями из-за низких цен. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
«Венгрия открыто покупает российскую нефть, потому что у нас нет другого выбора, в то время как некоторые европейские страны покупают ее тайно, обходными путями, потому что так дешевле», — приводит слова Сийярто госсекретарь по международным коммуникациям и связям в офисе венгерского премьера Золтан Ковач на своей странице в соцсети X.
Глава венгерского внешнеполитического ведомства назвал лицемерной позицию тех, кто «громко критикует Венгрию и Словакию, но при этом тихо импортирует ту же нефть [из РФ] через Азию». Сийярто также подчеркнул, что ранее ЕС отклонил просьбу Венгрии о расширении пропускной способности трубопроводов в Юго-Восточной Европе, а Хорватия повысила транзитные тарифы в пять раз по сравнению с базовыми величинами.
