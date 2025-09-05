0
0
48
НОВОСТИ

Венгрия открыто покупает нефть у РФ, а другие в ЕС приобретают ее тайно — Сийярто

16:00 05.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Будапешт открыто покупает российскую нефть, в то время как многие европейские страны приобретают ее обходными путями из-за низких цен. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

«Венгрия открыто покупает российскую нефть, потому что у нас нет другого выбора, в то время как некоторые европейские страны покупают ее тайно, обходными путями, потому что так дешевле», — приводит слова Сийярто госсекретарь по международным коммуникациям и связям в офисе венгерского премьера Золтан Ковач на своей странице в соцсети X.

Глава венгерского внешнеполитического ведомства назвал лицемерной позицию тех, кто «громко критикует Венгрию и Словакию, но при этом тихо импортирует ту же нефть [из РФ] через Азию». Сийярто также подчеркнул, что ранее ЕС отклонил просьбу Венгрии о расширении пропускной способности трубопроводов в Юго-Восточной Европе, а Хорватия повысила транзитные тарифы в пять раз по сравнению с базовыми величинами.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

16:12 05.09.2025
Украина не обсуждает с партнерами размещение военных не из «коалиции желающих» — МИД
0
64
16:01 05.09.2025
"Ростех" запустил комикс с Боевыми Монстрами
0
97
15:47 05.09.2025
Сбер и «Чистые игры» открывают марафон «Сберегаем пляжи вместе»
0
117
15:32 05.09.2025
Более 50% немцев поддерживают размещение военных ФРГ на Украине в случае перемирия
0
139
15:15 05.09.2025
Кубок Московского спорта пройдет на велодроме «Марьинский» 5 и 6 сентября
0
156
15:12 05.09.2025
Выплата в 1 миллион за третьего ребенка заложена в «демографическом меню» — Буцкая
0
155
15:00 05.09.2025
В Подмосковье упал легкомоторный самолет, пилот погиб
0
183
14:32 05.09.2025
Трамп все более пессимистичен насчет скорого урегулирования конфликта на Украине — ТВ
0
258
14:12 05.09.2025
Руководство Грузии никому не позволит свергнуть власть — премьер
0
260
14:04 05.09.2025
На ВЭФ-2025 договорились о комплексном развитии территории Владивостока
0
256

Возврат к списку