Венгрия открыто покупает нефть у РФ, а другие в ЕС приобретают ее тайно — Сийярто

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Будапешт открыто покупает российскую нефть, в то время как многие европейские страны приобретают ее обходными путями из-за низких цен. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

«Венгрия открыто покупает российскую нефть, потому что у нас нет другого выбора, в то время как некоторые европейские страны покупают ее тайно, обходными путями, потому что так дешевле», — приводит слова Сийярто госсекретарь по международным коммуникациям и связям в офисе венгерского премьера Золтан Ковач на своей странице в соцсети X.

Глава венгерского внешнеполитического ведомства назвал лицемерной позицию тех, кто «громко критикует Венгрию и Словакию, но при этом тихо импортирует ту же нефть [из РФ] через Азию». Сийярто также подчеркнул, что ранее ЕС отклонил просьбу Венгрии о расширении пропускной способности трубопроводов в Юго-Восточной Европе, а Хорватия повысила транзитные тарифы в пять раз по сравнению с базовыми величинами.