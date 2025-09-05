Более 50% немцев поддерживают размещение военных ФРГ на Украине в случае перемирия
15:32 05.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Более половины жителей Германии считают, что военнослужащие Бундесвера (ВС ФРГ) должны быть размещены на Украине в случае достижения прекращения огня между Москвой и Киевом и присутствия на Украине европейских войск. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного исследовательской группой Wahlen по заказу телеканала ZDF.
По его информации, 53% респондентов полагают, что ФРГ должна участвовать в обеспечении прекращения огня посредством военных Бундесвера. При этом 42% опрошенных выступают против этого, включая большинство жителей восточных федеральных земель Германии (54%).
В то же время социологи выяснили, что лишь 4% ожидают постоянного прекращения огня на Украине в ближайшие недели, тогда как 94% так не считают.
НОВОСТИ
- 16:12 05.09.2025
- Украина не обсуждает с партнерами размещение военных не из «коалиции желающих» — МИД
- 16:01 05.09.2025
- "Ростех" запустил комикс с Боевыми Монстрами
- 16:00 05.09.2025
- Венгрия открыто покупает нефть у РФ, а другие в ЕС приобретают ее тайно — Сийярто
- 15:47 05.09.2025
- Сбер и «Чистые игры» открывают марафон «Сберегаем пляжи вместе»
- 15:15 05.09.2025
- Кубок Московского спорта пройдет на велодроме «Марьинский» 5 и 6 сентября
- 15:12 05.09.2025
- Выплата в 1 миллион за третьего ребенка заложена в «демографическом меню» — Буцкая
- 15:00 05.09.2025
- В Подмосковье упал легкомоторный самолет, пилот погиб
- 14:32 05.09.2025
- Трамп все более пессимистичен насчет скорого урегулирования конфликта на Украине — ТВ
- 14:12 05.09.2025
- Руководство Грузии никому не позволит свергнуть власть — премьер
- 14:04 05.09.2025
- На ВЭФ-2025 договорились о комплексном развитии территории Владивостока
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать