Более 50% немцев поддерживают размещение военных ФРГ на Украине в случае перемирия

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более половины жителей Германии считают, что военнослужащие Бундесвера (ВС ФРГ) должны быть размещены на Украине в случае достижения прекращения огня между Москвой и Киевом и присутствия на Украине европейских войск. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного исследовательской группой Wahlen по заказу телеканала ZDF.

По его информации, 53% респондентов полагают, что ФРГ должна участвовать в обеспечении прекращения огня посредством военных Бундесвера. При этом 42% опрошенных выступают против этого, включая большинство жителей восточных федеральных земель Германии (54%).

В то же время социологи выяснили, что лишь 4% ожидают постоянного прекращения огня на Украине в ближайшие недели, тогда как 94% так не считают.