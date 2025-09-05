Украина не обсуждает с партнерами размещение военных не из «коалиции желающих» — МИД
16:12 05.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Украина обсуждает с союзниками размещение на своей территории только иностранных военных из стран, входящих в «коалицию желающих». Об этом сообщил на брифинге представитель МИД Украины Георгий Тихий. Фрагменты брифинга публикует телеканал «Мы Украина».
«Обсуждение присутствия контингентов на Украине идет только в рамках „коалиции желающих“. Призываю ориентироваться на членов этой группы», — сказал он, отвечая на вопрос о том, возможно ли размещение на Украине в рамках гарантий безопасности военных из Китая.
НОВОСТИ
- 16:01 05.09.2025
- "Ростех" запустил комикс с Боевыми Монстрами
- 16:00 05.09.2025
- Венгрия открыто покупает нефть у РФ, а другие в ЕС приобретают ее тайно — Сийярто
- 15:47 05.09.2025
- Сбер и «Чистые игры» открывают марафон «Сберегаем пляжи вместе»
- 15:32 05.09.2025
- Более 50% немцев поддерживают размещение военных ФРГ на Украине в случае перемирия
- 15:15 05.09.2025
- Кубок Московского спорта пройдет на велодроме «Марьинский» 5 и 6 сентября
- 15:12 05.09.2025
- Выплата в 1 миллион за третьего ребенка заложена в «демографическом меню» — Буцкая
- 15:00 05.09.2025
- В Подмосковье упал легкомоторный самолет, пилот погиб
- 14:32 05.09.2025
- Трамп все более пессимистичен насчет скорого урегулирования конфликта на Украине — ТВ
- 14:12 05.09.2025
- Руководство Грузии никому не позволит свергнуть власть — премьер
- 14:04 05.09.2025
- На ВЭФ-2025 договорились о комплексном развитии территории Владивостока
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать