Украина не обсуждает с партнерами размещение военных не из «коалиции желающих» — МИД

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина обсуждает с союзниками размещение на своей территории только иностранных военных из стран, входящих в «коалицию желающих». Об этом сообщил на брифинге представитель МИД Украины Георгий Тихий. Фрагменты брифинга публикует телеканал «Мы Украина».

«Обсуждение присутствия контингентов на Украине идет только в рамках „коалиции желающих“. Призываю ориентироваться на членов этой группы», — сказал он, отвечая на вопрос о том, возможно ли размещение на Украине в рамках гарантий безопасности военных из Китая.