Кубок Московского спорта пройдет на велодроме «Марьинский» 5 и 6 сентября

15:15

В Москве на велодроме «Марьинский» (Перервинский бульвар, д. 13) стартует Кубок Московского спорта по экстремальным видам спорта, которые будут проходить 5 и 6 сентября. В турнире будут участвовать более 500 спортсменов от 6 лет и старше - профессионалов и любителей. Соревнования проводятся при поддержке департамента спорта Москвы.

5 сентября в рамках Кубка пройдет «гонка на беговелах» среди юных спортсменов от 3 до 5 лет.

Торжественная церемония открытия Кубка пройдет на велодроме «Марьинский» 6 сентября в 10:50. В тот же день разыграют медали в ВМХ-гонке «классик». Гости фестиваля смогут увидеть состязания в самой зрелищной олимпийской дисциплине велосипедного спорта – ВМХ-рейс.

За кубок будут бороться спортсмены из разных регионов РФ, среди которых чемпионы и призеры чемпионатов и первенств России, победители различных всероссийских и международных соревнований.