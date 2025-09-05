Выплата в 1 миллион за третьего ребенка заложена в «демографическом меню» — Буцкая

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Увеличение выплаты до 1 миллиона рублей на компенсацию ипотеки при рождении третьего ребенка заложено в «демографическом меню», разработанном для регионов с низкой рождаемостью. Об этом ТАСС сообщила первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая («Единая Россия»).

«В „демографическом меню“, по которому работают регионы России, где рождаемость ниже среднероссийской, есть один из пунктов — это увеличение выплаты при рождении третьего ребенка с 450 тысяч рублей до 1 миллиона. Поскольку „демографическое меню“ работает с 2025 года, минимум через год мы сможем оценить, какой эффект оно дает в регионах не Дальневосточного федерального округа», — сказала депутат.

По ее словам, демографы «давно говорят, что увеличение выплаты до 1 миллиона может способствовать рождению третьих детей».

Кроме того, Буцкая отметила, что при рождении четвертого ребенка семья имеет право получить еще 450 тысяч рублей на погашение ипотечного кредита, отличного от того, на который была потрачена выплата за третьего ребенка. «Если при рождении третьего ребенка 450 тысяч рублей на покрытие ипотечного кредита брала мама, то при рождении четвертого на другой ипотечный кредит может взять папа» — сообщила депутат.