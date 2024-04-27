Средства ПВО перехватили и уничтожили за ночь 68 БПЛА над Кубанью и Крымом
08:30 27.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили за ночь 68 БПЛА над Краснодарским краем и Крымским полуостровом. Об этом сообщили в Минобороны России.
«В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО над территорией Краснодарского края были уничтожены и перехвачены 66 украинских БПЛА. Еще два БПЛА были уничтожены над Крымским полуостровом», — сказали там.
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