Киев в декабре обозначил спикеру Джонсону крайний срок одобрения помощи — Politico
08:50 27.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Украинские власти в декабре 2023 года назвали спикеру Палаты представителей Конгресса США Майку Джонсону крайний срок согласования дополнительного финансирования Киева. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на источники.
По их словам, президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с Джонсоном в Вашингтоне в декабре прошлого года заявил спикеру, что Киев сможет продержаться без дополнительной военной помощи от США до марта или апреля 2024 года. Он подчеркнул, что к этому времени у Украины закончится оружие. Источники уточняют, что Джонсон воспринял этот прогноз как крайний срок согласования финансирования.
Как сообщили собеседники издания, после разговора с Зеленским спикер нижней палаты Конгресса поручил своему аппарату на всякий случай подготовить к обозначенному сроку рабочий законопроект. Подготовкой занимался помощник Джонсона по национальной безопасности Джон Ходжес, который является одним из наиболее активных сторонников поддержки Украины в аппарате спикера. Как пишет Politico, он оказывал прямое влияние на Джонсона, утверждая, что, помогая Киеву, США получат возможность противостоять Ирану, Китаю и России незамедлительно и с минимальными затратами.
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