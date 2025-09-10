ЕС обещает Киеву военный кредит в 6 млрд евро на разработку БПЛА — глава ЕК

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз обещает выделить Украине военный кредит в размере 6 млрд евро на совместную разработку беспилотников. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая на сессии Европарламента в Страсбурге с ежегодным посланием о положении дел в ЕС.

«Мы можем использовать наши промышленные возможности для поддержки Украины в этой войне беспилотников. <…> Поэтому я могу также объявить, что Европа выделит Украине 6 млрд евро в качестве военного кредита и сформирует альянс по разработке беспилотников с Украиной», — сказала она.