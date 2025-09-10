МВД Польши сообщило об обнаружении фрагментов 7 БПЛА и 1 ракеты после ночного инцидента

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Польские власти сообщили об обнаружении обломков семи беспилотников и фрагмента одной ракеты «неизвестного происхождения» после инцидента с проникновением минувшей ночью в воздушное пространство республики БПЛА.

«Обнаружено 7 дронов и один фрагмент ракеты», — сказала пресс-секретарь польского МВД Катажина Галецкая. По ее словам, обломки беспилотников были обнаружены в населенных пунктах Чесьники, Чоснувка, Вырыки, Кшивовежба-Колония, Вохынь, Олесно на востоке и в населенном пункте Мнишкув в Лодзинском воеводстве в центральной части страны. Как утверждает Галецкая, «фрагменты ракеты неизвестного происхождения» были найдены в населенном пункте Выхалев Люблинского воеводства.