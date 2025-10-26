Трамп повысил на 10% пошлины для Канады из-за рекламного ролика
09:00 26.10.2025 Источник: Интерфакс
Президент США Дональд Трамп объявил, что повышает пошлины для Канады на 10% по сравнению с текущим уровнем после использования в рекламе канадской провинции Онтарио слов 40-го американского президента Рональда Рейгана, критикующих тарифы.
"Из-за их серьезного искажения фактов и враждебных действий я увеличиваю тарифы для Канады на 10% сверх того, что они платят сейчас", - написал Трамп в своей соцсети The Truth Social.
По его словам, реклама должна была быть немедленно удалена.
"Но они позволили ей появиться вчера вечером во время Мировой серии (решающая серия игр в сезоне Главной лиги бейсбола, где играют команды из США и Канады - ИФ), зная, что это мошенничество", - заявил Трамп.
Ранее президент США сообщил о прекращении торговых переговоров с Канадой.
