Польша попросила применить статью 4 Договора о НАТО в связи с инцидентом с БПЛА — Туск

12:20 10.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Польша попросила НАТО применить 4-ю статью Североатлантического договора в связи с нарушением беспилотниками воздушного пространства республики. Об этом заявил польский премьер-министр Дональд Туск.

«Консультации союзников, о которых я уже упоминал, принимают в эту минуту характер формальной заявки на применение статьи 4 [Договора о НАТО]», — рассказал Туск в Сейме (нижней палате польского парламента), трансляцию его выступления вел телеканал TVP Info. Премьер подчеркнул, что решение «о применении статьи 4» было принято совместно с президентом республики Каролем Навроцким.

В рамках консультаций, которые предусматривает статья 4 Договора о НАТО, Варшава попросит союзников увеличить поддержку ее ВВС и ПВО на восточной границе, добавил Туск.

