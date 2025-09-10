87% детей мигрантов не могут быть зачислены в школы РФ — Рособрнадзор

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Большинство детей иностранных граждан, претендующих на обучение в школах России, не могут быть зачислены. Об этом сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.

Рособрнадзор продолжает мониторинг тестирования на знание русского языка несовершеннолетних иностранных граждан, претендующих на зачисление для обучения в российские школы. Данное тестирование было введено с 1 апреля 2025 года. В целях обеспечения качественного образовательного процесса для всех его участников, несовершеннолетние иностранные граждане и лица без гражданства обязаны подтвердить необходимый уровень владения русским языком. Отсутствие положительного результата тестирования является основанием для отказа в зачислении в российские общеобразовательные организации.

«Более 87% несовершеннолетних иностранных граждан, претендующих на обучение в российских школах, не могут быть зачислены», — говорится в сообщении.