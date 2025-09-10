Свыше 500 заключенных сбежали из тюрьмы на юге Непала на фоне беспорядков

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 500 заключенных сбежали из окружной тюрьмы в западной части района Навалпараси, расположенного на юге Непала близ границы с Индией, на фоне массовых беспорядков в стране. Об этом сообщила газета Kathmandu Post.

По ее информации, заключенные совершали поджоги в пенитенциарном учреждении и выкрикивали лозунги, требуя освобождения. Несмотря на усилия охраны, а также задействованных для контроля за ситуацией подразделений армии и полиции, на свободу удалось вырваться большинству заключенным.

Ранее портал Khabarhub сообщил о том, что свыше 570 заключенных сбежали из тюрьмы Джалешвар в районе Махоттари в Непале после того, как протестующие сломали ограждения. По данным портала, побег совершили также все заключенные тюрьмы в городе Лалитпур, где содержалось по меньшей мере 1,5 тыс. человек. Кроме того, как передавал телеканал India Today, порядка 900 заключенных совершили побег из пенитенциарного учреждения в городе Покхара в центре страны.