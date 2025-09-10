Жители Северного административного округа Москвы отправили в зону СВО более 550 тонн гуманитарной помощи с 2022 года

12:11

Представители волонтерского центра «Сети для СВОих» в августе сопроводили три гуманитарных конвоя, собранных жителями Северного административного округа Москвы, в зону проведения специальной военной операции. В частности, бойцы в курском и белгородском приграничье, а также в Луганской и Донецкой народных республиках получили необходимые им вещи. Горожане и волонтеры направили на фронт маскировочные костюмы, перевязочный материал, тактические носилки, 12 мотоциклов и квадроцикл. Также военнослужащим отправили средства личной гигиены, нательное белье, сублимированное питание, витаминные наборы и бутилированную воду. Всего с 2022 года из Северного административного округа Москвы на передовую было направлено более 550 тонн гуманитарных грузов, включавших предметы первой необходимости, технику, лекарства.

Волонтерское движение «Сети для СВОих» работает с марта 2022 года. Его волонтеры сначала проводили сбор гуманитарной помощи, а затем начали организовать плетение маскировочных сетей для техники. Встречи волонтеров проходят ежедневно с 8:00 до 22:00 в центре коллективного плетения на улице Космонавта Волкова, д. 3.