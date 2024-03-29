Более 300 машин скопилось в очереди к Крымскому мосту

19:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Очереди на подъездах к Крымскому мосту со стороны Тамани и Керчи на 18:00 мск составляют 310 машин. Об этом сообщается в телеграм-канале информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту.



«В очереди со стороны Тамани находится 100 транспортных средств. В очереди со стороны Керчи находится 210 транспортных средств. Ожидание около часа», — говорится в сообщении.



