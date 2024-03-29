Более 300 машин скопилось в очереди к Крымскому мосту
19:20 29.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«В очереди со стороны Тамани находится 100 транспортных средств. В очереди со стороны Керчи находится 210 транспортных средств. Ожидание около часа», — говорится в сообщении.
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