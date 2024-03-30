Зеленский допустил возможность переговоров с РФ до выхода на границы 1991 года - СМИ
10:00 30.03.2024 Источник: Газета.Ru
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переговоры Киева и Москвы могут начаться до того, как Украина сможет выйти на границы 1991 года. Об этом он заявил в интервью американскому телеканалу CBS News.
По мнению Зеленского, если Украина восстановит контроль над территориями, утраченными после февраля 2022 года, это может привести к изменению отношения других стран, которые до сих пор сомневались «поддерживать Украину или нет». Украинский президент считает, что в таком случае колеблющиеся страны могут перестать поддерживать Россию, и Москва, вероятно, будет готова к диалогу.
«Нам не нужно будет деоккупировать все наши территории исключительно военным путем. Я уверен: когда он [президент России Владимир Путин] потеряет то, что он захватил, начиная с 2022 года, он будет готов к диалогу», — сказал Зеленский.
Украинские власти ранее не раз высказывались о намерении вернуть все территории, которые заняла Россия. В 2014 году Россия присоединила Крым, а осенью 2022 года в состав России вошли ЛДНР, Запорожская и Херсонская области. "Газета.Ру"
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