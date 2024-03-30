В Госдуме предложили внести расходы на замену лифтов в федеральный бюджет

16:00 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Госдуме предложили внести в федеральный бюджет расходы на замену лифтов. Региональные взносы на капремонт не всегда способны решить эту проблему. Мера позволит субсидировать программы, а также выдавать кредиты и обеспечивать рассрочку.

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала зампред комитета нижней палаты парламента по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева.

«У нас единственный способ сейчас замены лифтов в многоквартирных домах — это региональные программы капитального ремонта. К сожалению, в большинстве регионов взносы на капремонт не позволяют в полном объёме реализовать эти программы — они ниже экономически обоснованных. В большинстве регионов страны взносы на капремонт составляют где-то 8-9 рублей с квадратного метра. Лифт — самая дорогостоящая часть капремонта, он стоит где-то 2-3 миллиона. Накопить при таких взносах деньги на замену лифтов для многих домов практически невозможно.

От того, что перепишут цифру в каких-то бумагах, состояние лифтов не улучшится, и их будет останавливать Ростехнадзор. Если он будет видеть негодные и опасные для эксплуатации, он будет просто запрещать их эксплуатировать. Конечно, проблема упирается в первую очередь в деньги. У денег у нас один источник — федеральный бюджет. Мы считаем, что там должна появиться строка на эти лифты. Сейчас критичность проблемы дошла до крайней точки, надо выделять деньги. Понятно, что это не заменит взносы граждан. Что могут сделать эти деньги? Например, обеспечить рассрочку — лифт ставится сейчас, а платят люди постепенно. Для того чтобы эту рассрочку обеспечить, нам надо субсидировать программу факторинга. Или давать дешёвые кредиты домам, которые копят деньги на спецсчетах».

Ранее Вячеслав Володин запустил в своём Telegram-канале опрос об актуальности замены старых лифтов.