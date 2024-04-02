Лишь около 8% украинцев готовы идти сражаться в рядах ВСУ — социолог

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Лишь порядка 8% украинцев готовы вступить в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ), чтобы отправиться воевать на передовой. Такими оценками в интервью изданию «Украинская правда» поделился президент Киевского международного института социологии Владимир Паниотто.

«По нашим оценкам, готовых брать в руки оружие примерно 8% по отношению ко всем категориям. Часть из них может сказать о готовности, но реально этого может не происходить. Мы не проверяли это так подробно», — сказал он в ответ на вопрос, сколько украинцев выражает готовность идти сражаться на фронт.

При этом Паниотто утверждает, что «очень много людей» на Украине готовы переводить деньги на нужды армии или стать волонтерами, но сколько именно их насчитали социологи, он не уточнил.