ФСБ получила определенную информацию от США о теракте, но она была общего толка — Нарышкин

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ФСБ получила определенные сведения от американской стороны о возможных угрозах теракта в «Крокус сити холле», но информация была слишком общей. Об этом заявил журналистам директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин.

«Федеральная служба безопасности получила определенную информацию со стороны спецслужб Соединенных Штатов Америки о том, что такое, к сожалению, возможно. Но как наши российские коллеги говорили, информация была слишком общей и не позволила выявить до конца тех, кто участвовал в этом страшном преступлении», — сказал он после заседания коллегий СВР и Комитета государственной безопасности Белоруссии.