В 2023 году число выдворенных из России иностранцев выросло на 65% — глава МВД

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Количество выдворенных из РФ иностранных граждан выросло в прошлом году на 65% по сравнению с 2022 годом. Об этом сообщил глава МВД России Владимир Колокольцев на расширенном заседании коллеги ведомства.

«Выдворено и депортировано почти 110 тыс. таких нарушителей, это на 65% больше, чем годом ранее», — сказал он.