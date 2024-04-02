Эстония собирается закрывать на ночь погранпереход на границе с РФ

20:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Эстония намерена с мая закрывать на ночь свой контрольно-пропускной пункт (КПП) на границе с РФ. Об этом говорится на сайте департамента полиции и погранохраны Эстонии.

«Департамент полиции и погранохраны и Министерство внутренних дел хотят оставить погранпереход в Нарве открытым с 07:00 утра до 23:00 вечера с мая», — говорится в сообщении.