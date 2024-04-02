0
0
0
НОВОСТИ

Эстония собирается закрывать на ночь погранпереход на границе с РФ

20:15 02.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Эстония намерена с мая закрывать на ночь свой контрольно-пропускной пункт (КПП) на границе с РФ. Об этом говорится на сайте департамента полиции и погранохраны Эстонии.

«Департамент полиции и погранохраны и Министерство внутренних дел хотят оставить погранпереход в Нарве открытым с 07:00 утра до 23:00 вечера с мая», — говорится в сообщении.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

20:00 02.04.2024
В НАТО появилась идея взять под контроль все поставки оружия Украине
0
82
19:30 02.04.2024
Китай не будет бездействовать, если США будут пытаться лишить КНР права на развитие - Си Цзиньпин
0
137
19:20 02.04.2024
Си Цзиньпин: Тайваньский вопрос — это первая красная черта в китайско-американских отношениях...
0
162
18:50 02.04.2024
Глава Госдепа США собирается с визитом в Китай
0
203
18:45 02.04.2024
Платежная система Киргизии официально сообщила об остановке работы с платежной системой «Мир»
0
222
18:39 02.04.2024
Сбер фиксирует кратное увеличение выдач устойчивых кредитов
0
170
18:35 02.04.2024
Председатель КНР провел телефонные переговоры с президентом США
0
229
18:15 02.04.2024
Проект российской орбитальной станции утвержден Роскосмосом
0
239
17:40 02.04.2024
Глава МИД Франции утверждает, что атаки Киева на НПЗ в РФ являются «легитимной обороной»
0
259
17:12 02.04.2024
Израиль стал главным получателем военной помощи США со времен Второй мировой войны — WP
0
288

Возврат к списку