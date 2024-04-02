Эстония собирается закрывать на ночь погранпереход на границе с РФ
20:15 02.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Эстония намерена с мая закрывать на ночь свой контрольно-пропускной пункт (КПП) на границе с РФ. Об этом говорится на сайте департамента полиции и погранохраны Эстонии.
«Департамент полиции и погранохраны и Министерство внутренних дел хотят оставить погранпереход в Нарве открытым с 07:00 утра до 23:00 вечера с мая», — говорится в сообщении.
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