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Главного инженера рудника «Пионер» заключили под стражу до 19 мая

11:20 03.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Главного инженера рудника «Пионер» заключили под стражу до 19 мая после обрушения шахты, где погибли 13 горняков. Об этом сообщили в прокуратуре Амурской области.

«С учетом позиции прокуратуры, главному инженеру рудника „Пионер“, обвиняемому в нарушении требований безопасности при ведении работ, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 19 мая 2024 года», — говорится в сообщении.

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