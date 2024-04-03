11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Главного инженера рудника «Пионер» заключили под стражу до 19 мая после обрушения шахты, где погибли 13 горняков. Об этом сообщили в прокуратуре Амурской области.

«С учетом позиции прокуратуры, главному инженеру рудника „Пионер“, обвиняемому в нарушении требований безопасности при ведении работ, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 19 мая 2024 года», — говорится в сообщении.