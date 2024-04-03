Главного инженера рудника «Пионер» заключили под стражу до 19 мая
11:20 03.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Главного инженера рудника «Пионер» заключили под стражу до 19 мая после обрушения шахты, где погибли 13 горняков. Об этом сообщили в прокуратуре Амурской области.
«С учетом позиции прокуратуры, главному инженеру рудника „Пионер“, обвиняемому в нарушении требований безопасности при ведении работ, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 19 мая 2024 года», — говорится в сообщении.
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