Пересдать один предмет ЕГЭ до конца приемной кампании можно будет 4 и 5 июля — Мишустин
16:12 03.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пересдача одного из предметов ЕГЭ до конца приемной кампании в вузы в 2024 году будет организована 4 и 5 июля, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в Госдуме.
«4-го и 5-го — это два дня, которые будут днями пересдачи. Ребята волнуются, все бывает в этой жизни. Если просто из-за волнения ребенок не сделал работу качественно, [это] может поставить крест на его судьбе, на его карьере», — сказал Мишустин, отметив, что это «важнейшее решение».
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