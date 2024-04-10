Доля регионов с решениями Сбера в сфере искусственного интеллекта достигла 56%
13:55 10.04.2024
В 2023 году Сбер инициировал масштабный проект по трансформации России в сфере искусственного интеллекта (AI). Команда AI-специалистов Сбера побывала в нескольких десятках регионов страны, где провела уже 67 сессий дизайн-мышления. В них приняли участие более 1500 госслужащих, включая губернаторов. Свыше 800 идей взято в работу. Банк также помогал руководству регионов составлять дорожные карты реализации AI-проектов. Об этом первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин сообщил в кулуарах форума «Открытые инновации».
«Сейчас доля регионов с AI-решениями Сбера достигла 56%. Цель на этот год – сделать наши AI-сервисы доступными в 80% регионов страны. Сегодня уже 43 региона реализуют продукты с искусственным интеллектом от Сбера», – отметил он.
Как отметил Александр Ведяхин, руководство регионов, вовлекаясь в AI-повестку, учитывает региональный контекст. Поэтому в скором времени в России возможно появление настоящих отраслевых AI-кластеров на базе наиболее активных регионов, которые будут развивать технологии искусственного интеллекта в приоритетном для своего региона направлении.
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