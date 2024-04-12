В Сумах повреждена ТЭЦ

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Теплоэлектроцентраль получила повреждения в Сумах на востоке Украины после взрывов. Об этом сообщила Сумская областная военная администрация.

В телеграм-канале администрации говорится о «нанесении удара» по ТЭЦ. Другие подробности не приводятся.

В четверг украинские СМИ информировали о взрывах в городе во время воздушной тревоги.