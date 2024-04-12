В Сумах повреждена ТЭЦ
09:20 12.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Теплоэлектроцентраль получила повреждения в Сумах на востоке Украины после взрывов. Об этом сообщила Сумская областная военная администрация.
В телеграм-канале администрации говорится о «нанесении удара» по ТЭЦ. Другие подробности не приводятся.
В четверг украинские СМИ информировали о взрывах в городе во время воздушной тревоги.
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