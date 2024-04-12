ЕС включил обход и нарушение европейских санкций в перечень уголовных преступлений
13:32 12.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Евросоюз ввел в перечень уголовных преступлений помощь в обходе запрета на поездки в страны Евросоюза лицам, находящимся в санкционных списках, а также торговлю подсанкционными товарами. Об этом сообщила пресс-служба Совета ЕС.
«Сегодня Совет принял закон, охватывающий общеевропейские минимальные правила преследования за нарушение или обход санкций ЕС в государствах-членах. Определенные действия теперь будут считаться уголовными преступлениями во всех государствах — членах ЕС, например помощь в обходе запрета на поездки, торговля подсанкционными товарами или осуществление запрещенной финансовой деятельности», — говорится в документе Совета ЕС.
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