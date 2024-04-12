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НОВОСТИ

Власти Молдавии хотят ликвидировать Гагаузскую автономию - Гуцул

18:50 12.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Молдавии преследуют цель ликвидировать Гагаузскую автономию. Об этом заявила ее глава Евгения Гуцул в интервью программе De facto на телеканале GRT.

«Они (власти в Кишиневе — прим. ТАСС) всячески препятствуют развитию Гагаузской автономии. Мы понимаем, какие цели они преследуют и на что они направлены: это ликвидация Гагаузской автономии», — сказала она.

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