Из-за атаки беспилотника в Горловке пострадали 10 сотрудников МЧС РФ
20:20 12.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«В Никитовском районе Горловки огнеборцы ликвидировали пожар. Частный дом загорелся из-за сброса взрывоопасного предмета. Во время тушения произошла повторная атака с БПЛА. В результате этого травмы различной степени тяжести получили сотрудники МЧС России», — говорится в сообщении.
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