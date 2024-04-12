Из-за атаки беспилотника в Горловке пострадали 10 сотрудников МЧС РФ

20:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Десять сотрудников МЧС пострадали в результате атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в Горловке в Донецкой Народной Республике. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС РФ.



«В Никитовском районе Горловки огнеборцы ликвидировали пожар. Частный дом загорелся из-за сброса взрывоопасного предмета. Во время тушения произошла повторная атака с БПЛА. В результате этого травмы различной степени тяжести получили сотрудники МЧС России», — говорится в сообщении.



