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НОВОСТИ

ВС РФ освободили населенный пункт Первомайское в ДНР

17:00 13.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы РФ освободили населенный пункт Первомайское в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ

«На авдеевском направлении подразделениями группировки войск „Центр“ активными и самоотверженными действиями освобожден населенный пункт Первомайское Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении.

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