Израиль может рассчитывать на поддержку США в защите от атак Ирана — шеф Пентагона

21:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр обороны США Ллойд Остин заявил израильскому коллеге Йоаву Галанту в телефонному разговоре, что Израиль может рассчитывать на полную поддержку США в защите от атак со стороны Ирана. Об этом сообщается в письменном заявлении пресс-секретаря Пентагона Патрика Райдера.

«Министр Остин четко обозначил, что Израиль может рассчитывать на полную поддержку США, чтобы защититься от любых атак со стороны Ирана и его прокси в регионе», — говорится в сообщении.