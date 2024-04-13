Израиль может рассчитывать на поддержку США в защите от атак Ирана — шеф Пентагона
21:00 13.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министр обороны США Ллойд Остин заявил израильскому коллеге Йоаву Галанту в телефонному разговоре, что Израиль может рассчитывать на полную поддержку США в защите от атак со стороны Ирана. Об этом сообщается в письменном заявлении пресс-секретаря Пентагона Патрика Райдера.
«Министр Остин четко обозначил, что Израиль может рассчитывать на полную поддержку США, чтобы защититься от любых атак со стороны Ирана и его прокси в регионе», — говорится в сообщении.
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