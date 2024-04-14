США и Великобритания сбили часть иранских дронов на подлете к Израилю - СМИ
09:10 14.04.2024 Источник: Интерфакс
Более 100 иранских беспилотников перехвачены за пределами воздушного пространства Израиля, сообщает The Times of Israel со ссылкой на израильское Минобороны.
"Представитель израильского министерства обороны сообщил, что более 100 иранских дронов уже перехвачены за пределами воздушного пространства Израиля из нескольких сотен, выпущенных по Израилю", - информирует издание.
Отмечается, что беспилотники сбили, в частности, США и Великобритания.
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