Начальник Генштаба ВС Ирана заявил о завершении операции против Израиля
10:30 14.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Операция, с нашей точки зрения, завершилась. Но вооруженные силы готовы и будут действовать в случае необходимости», — заявил Багери, его слова приводит иранский гостелеканал Press TV.
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