Начальник Генштаба ВС Ирана заявил о завершении операции против Израиля

10:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Иран завершил операцию против Израиля, но готов в случае необходимости к дальнейшим действиям. Об этом сообщил начальник Генштаба ВС Ирана Мохаммад Багери.

«Операция, с нашей точки зрения, завершилась. Но вооруженные силы готовы и будут действовать в случае необходимости», — заявил Багери, его слова приводит иранский гостелеканал Press TV.