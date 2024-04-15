Новые санкции против РФ приведут к росту поставок российского металла в КНР — Bloomberg

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Новые санкции США и Великобритании приведут к увеличению поставок российского металла в Китай, ровно как раньше западные рестрикции укрепили позиции РФ как главного поставщика энергоресурсов в КНР. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

По его данным, поставки РФ ключевых сырьевых товаров в КНР также «повысят роль Шанхая как площадки для установления цен на материалы, имеющие решающее значение для мировой экономики».