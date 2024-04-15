Всего с начала паводка в Оренбуржье было подтоплено почти 18,5 тыс. домов

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Всего после начала паводка в Оренбургской области было подтоплено почти 18,5 тыс. жилых домов и более 36,6 тыс. приусадебных участков. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

По информации на утро 15 апреля, в регионе остаются подтопленными более 15 тыс. жилых домов и свыше 23,6 тыс. приусадебных участков.

«Всего с начала паводка в регионе было подтоплено 18 490 жилых домов, 36 694 приусадебных участка на территории 32 муниципальных образований в 99 населенных пунктах и 39 СНТ», — говорится в сообщении.