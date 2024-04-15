Система ПВО сбила две ракеты Storm Shadow на подлете к одному из предприятий Бердянска
13:32 15.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российская система противовоздушной обороны (ПВО), по предварительным данным, сбила в небе над Бердянском Запорожской области две дальнобойные ракеты Storm Shadow англо-французского производства. Об этом сообщили ТАСС в администрации муниципалитета.
«Около 11:30 [мск] 15 апреля в городе прозвучали взрывы. Предварительно, на подлете были сбиты две ракеты Storm Shadow. Удар был нацелен по одному из промышленных предприятий региона. Более подробная информация уточняется», — сказали в администрации.
НОВОСТИ
- 13:20 15.04.2024
- Санкции на алюминий и медь будут бить по тем, кто их ввел, заявил Песков
- 13:05 15.04.2024
- ЕС значительно увеличил контакты с Ираном, чтобы предотвратить эскалацию в регионе — FT
- 13:00 15.04.2024
- Австралия попросила Минюст США договориться с Ассанжем о признании вины — WSJ
- 12:32 15.04.2024
- ВС Польши усилят свое присутствие на границе с Украиной
- 12:20 15.04.2024
- Израиль не смог бы выдержать удар Ирана без поддержки западных и арабских партнеров — WSJ
- 12:05 15.04.2024
- ЕС передаст Украине средства для децентрализованной генерации энергии — Минэнерго Бельгии ер
- 12:00 15.04.2024
- Всего с начала паводка в Оренбуржье было подтоплено почти 18,5 тыс. домов
- 11:32 15.04.2024
- Лишь 33% американцев одобряют политику Байдена по ближневосточному конфликту — опрос
- 11:20 15.04.2024
- Девять иранских ракет попали по двум авиабазам Израиля в ходе атаки 13 апреля — ТВ
- 11:05 15.04.2024
- Почти 13 тыс. человек эвакуированы в Курганской области из-за паводков
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать