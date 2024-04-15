Система ПВО сбила две ракеты Storm Shadow на подлете к одному из предприятий Бердянска

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российская система противовоздушной обороны (ПВО), по предварительным данным, сбила в небе над Бердянском Запорожской области две дальнобойные ракеты Storm Shadow англо-французского производства. Об этом сообщили ТАСС в администрации муниципалитета.

«Около 11:30 [мск] 15 апреля в городе прозвучали взрывы. Предварительно, на подлете были сбиты две ракеты Storm Shadow. Удар был нацелен по одному из промышленных предприятий региона. Более подробная информация уточняется», — сказали в администрации.