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Колоссальный объем воды находится в 10 км от Кургана и движется на город — губернатор

16:00 15.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

«Голова паводка» с колоссальным объемом воды на Тоболе находится в 10 км от Кургана и движется на город, сообщил глава Курганской области Вадим Шумков в своем телеграм-канале.

«Фотоснимок несколько часов назад. На нем видна голова паводка, которая сейчас в 10 км от города движется на Курган. Объем воды колоссальный. Все, что мы видим в Кургане сейчас, когда подтапливает Черемухово, пока лишь малая часть того объема, что подходит к городу», — написал он.

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