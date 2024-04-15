Колоссальный объем воды находится в 10 км от Кургана и движется на город — губернатор
16:00 15.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Голова паводка» с колоссальным объемом воды на Тоболе находится в 10 км от Кургана и движется на город, сообщил глава Курганской области Вадим Шумков в своем телеграм-канале.
«Фотоснимок несколько часов назад. На нем видна голова паводка, которая сейчас в 10 км от города движется на Курган. Объем воды колоссальный. Все, что мы видим в Кургане сейчас, когда подтапливает Черемухово, пока лишь малая часть того объема, что подходит к городу», — написал он.
НОВОСТИ
- 16:32 15.04.2024
- Жителей Молдавии агитируют записывать себя румынами в ходе переписи населения — Шор
- 16:12 15.04.2024
- Более 8,2 тыс. палестинцев арестованы на Западном берегу с начала операции Израиля в Газе
- 15:32 15.04.2024
- Зеленского разозлила просьба США не атаковать энергоинфраструктуру РФ — WP
- 15:12 15.04.2024
- В ЕС растет сопротивление назначению фон дер Ляйен на второй срок — Politico
- 15:00 15.04.2024
- Еврокомиссар, ответственный за замороженные активы РФ, ушел в неоплачиваемый отпуск
- 14:45 15.04.2024
- В РПЦ призывают отменить премьеру "Слова пацана" на телеканале "НТВ"
- 14:32 15.04.2024
- В военном кабинете Израиля предлагали Нетаньяху ответить Ирану, но он отказался — Axios
- 14:12 15.04.2024
- Великобритания вряд ли решит отобрать замороженные активы России — Politico
- 14:00 15.04.2024
- Розничные продажи коньяка в РФ в январе — марте выросли на 9,6%, игристых вин — на 13,3%
- 13:32 15.04.2024
- Система ПВО сбила две ракеты Storm Shadow на подлете к одному из предприятий Бердянска
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать