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Бах сделал все, чтобы российские атлеты не имели возможности поехать на Олимпиаду — Вяльбе

17:00 15.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах сделал все для того, чтобы у российских спортсменов не было возможностей поехать на Олимпиаду. Об этом на пресс-конференции заявила президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

Летние Олимпийские игры пройдут с 26 июля по 11 августа в Париже.

«Бах сделал все, чтобы у спортсменов не было возможностей поехать. Даже вопросы, состоите ли вы в отношениях с ЦСКА, „Динамо“, ФСБ, Росгвардией — так у меня нет других спортсменов. Может быть, это даже упрощает, чтобы они не сделали неверный шаг. Ничего выше родины не может быть», — сказала Вяльбе.

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