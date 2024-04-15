Бах сделал все, чтобы российские атлеты не имели возможности поехать на Олимпиаду — Вяльбе
17:00 15.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах сделал все для того, чтобы у российских спортсменов не было возможностей поехать на Олимпиаду. Об этом на пресс-конференции заявила президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.
Летние Олимпийские игры пройдут с 26 июля по 11 августа в Париже.
«Бах сделал все, чтобы у спортсменов не было возможностей поехать. Даже вопросы, состоите ли вы в отношениях с ЦСКА, „Динамо“, ФСБ, Росгвардией — так у меня нет других спортсменов. Может быть, это даже упрощает, чтобы они не сделали неверный шаг. Ничего выше родины не может быть», — сказала Вяльбе.
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